محافظ الخرج يرعى حفل التخرج لمتدربي ومتدربات وحدات التدريب التقني بالمحافظة

رعى الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، اليوم حفل التخرج لمتدربي ومتدربات وحدات التدريب التقني بمحافظه الخرج (الكلية التقنية بالخرج بنين، الكلية التقنية بالخرج بنين، المعهد الصناعي الثانوي بالخرج)، وذلك بمسرح الكلية التقنية للبنين بالخرج، بحضور نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي، ومدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل.