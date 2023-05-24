محافظ الخرج يرعى حفل التخرج لمتدربي ومتدربات وحدات التدريب التقني بالمحافظة

رعى الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، اليوم حفل التخرج لمتدربي ومتدربات وحدات التدريب التقني بمحافظه الخرج (الكلية التقنية بالخرج بنين، الكلية التقنية بالخرج بنين، المعهد الصناعي الثانوي بالخرج)، وذلك بمسرح الكلية التقنية للبنين بالخرج، بحضور نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي، ومدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل.
وشهد الأمير فهد بن محمد خلال الحفل مسيرة الخريجين والخريجات الذين يمثلون عدداً من التخصصات التقنية والمهنية.
وأعرب مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عن شكره وتقديره لمحافظ الخرج على رعايته لهذه المناسبة، مشيراً إلى أهمية التخصصات النوعية للمؤسسة العامة للتدريب التقني لدعم سوق العمل.
وثمن المقبل للمحافظ تشريفه الحفل ودعمه للمتدربين والمتدربات والبالغ عددهم 1200 خريج وخريجة.
إثر ذلك شاهد عرضاً مرئياً عن الكلية التقنية للبنين بالخرج ودورها في تأهيل المتدربين وتزويدهم بالمعارف والمهارات لدعم سوق العمل.
وهنأ المحافظ الخريجين والخريجات، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة التي قدمت الرعاية والاهتمام ببرامج التعليم بمختلف تخصصاتها التي تسهم في مواكبة متطلبات سوق العمل.
وقال "محافظ الخرج" إن الوطن يعتز ويفخر بأبنائه الذين هم الاستثمار الحقيقي للوطن بتعليمهم وتدريبهم وإعدادهم للمستقبل، متمنياً لهم التوفيق وأن يسهموا في بناء وتنمية الوطن، وأن يكونوا فاعلين في خدمة وطنهم ومجتمعهم.