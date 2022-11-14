دول مجموعة العشرين.. مزيج دول يُمثِّل كوكب الأرض ويُحدِّد مسارات الاقتصاد الدولي

وتضم مجموعة العشرين: السعودية، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.