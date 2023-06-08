أمانة الطائف توفّر 61 فرصة استثمارية للارتقاء بالخدمات السياحية

أعلنت أمانةُ الطائف، اليوم الخميس، توفيرَ 61 فرصة استثمارية متنوعة مؤقتة، موضحة أنه جرى طرحها وترسيتها عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، ضمن جهود تعزيز دور رجال ورواد الأعمال في الارتقاء بالخدمات السياحية المقدمة للأهالي والزوار والسائحين.
وتواكب هذه الجهودُ خطةَ الأمانة لرفع إيرادات البلدية، وتحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، وتنشيط الحركة الاقتصادية بهذه المحافظة السياحية العريقة.
وقال أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي: إن الاستثمارات الجديدة في الخدمات البلدية والسياحية ستسهم في تلبية خيارات إضافية لزوار الطائف وسائحيها خلال موسم الصيف السياحي للعام الجاري، وتمنح المستثمرين فرصة لعرض خدماتهم بطريقة تنافسية تخدم المحافظة وزائريها.
وأضاف "الرحيلي": أن الطائف ومراكزها السياحية كالهدا والشفا ومعالم الجذب السياحي فيها، تُعدّ مقصدًا للسياح من كل مناطق ومحافظات المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، بالإضافة إلى استقبال الوفود السياحية الأجنبية على مدار العام، تحت اهتمام محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار.
ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية التي وفرتها الأمانة، شملت مواقعَ مهمة في الحدائق والمنتزهات العامة والمراكز السياحية والمتنفسات البرية.
وأوضح أن الخدمات المقدمة تنوعت في المجالات الترفيهية والسياحية والفعاليات والبرامج والأنشطة الموسمية والألعاب والمطاعم والمقاهي والأسواق، التي تمنح السائح أجواء ترويحية مريحة، وخدمات سهلة وميسرة؛ إذ تحظى هذه الاستثمارات بدعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مواكبة لتوجهاتها في تنمية الاستثمارات البلدية وتطويرها.
وكانت أمانة الطائف قد دعت عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار، إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية المؤقتة عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي والتطبيق الذكي "فرص" بكل سهولة؛ للمشاركة بالفرصة المناسبة.
وأوضحت أن الاستثمار البلدي في الطائف شهد نموًّا متلاحقًا، خلال السنوات الماضية؛ حيث استطاعت الأمانةُ خلال الفترة الأخيرة تنشيطَ الحركة الاقتصادية عبر دعم المستثمرين ورواد الأعمال، وتقديم التسهيلات المساهمة في نجاح جملة الاستثمارات البلدية القائمة في المحافظة، وإفساح المجال للمزيد من المستثمرين للمشاركة الفعالة في تشغيل وتطوير الخدمات والأنشطة الترفيهية والسياحية والتجارية والصناعية والاجتماعية والخدمية، وتعريفهم بالإمكانات والمقومات السياحية الكبيرة للطائف، كمصيف المملكة الأول، وبوابة مكة الشرقية، وباعتبارها حجر الزاوية في منظومة السياحة بمدن منطقة مكة المكرمة الرئيسية.