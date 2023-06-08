أمانة الطائف توفّر 61 فرصة استثمارية للارتقاء بالخدمات السياحية

وأوضحت أن الاستثمار البلدي في الطائف شهد نموًّا متلاحقًا، خلال السنوات الماضية؛ حيث استطاعت الأمانةُ خلال الفترة الأخيرة تنشيطَ الحركة الاقتصادية عبر دعم المستثمرين ورواد الأعمال، وتقديم التسهيلات المساهمة في نجاح جملة الاستثمارات البلدية القائمة في المحافظة، وإفساح المجال للمزيد من المستثمرين للمشاركة الفعالة في تشغيل وتطوير الخدمات والأنشطة الترفيهية والسياحية والتجارية والصناعية والاجتماعية والخدمية، وتعريفهم بالإمكانات والمقومات السياحية الكبيرة للطائف، كمصيف المملكة الأول، وبوابة مكة الشرقية، وباعتبارها حجر الزاوية في منظومة السياحة بمدن منطقة مكة المكرمة الرئيسية.