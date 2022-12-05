منتدى التعاون الإعلامي العربي-الصيني.. كيف يُعزِّز العلاقات بين دول المنطقة وبكين؟

وشهد المنتدى الإعلان عن إطلاق ثلاث مبادرات للتعاون الإعلامي بين السعودية والدول العربية مع الصين؛ إذ تم إطلاق مبادرة إنتاج برنامج تلفزيوني مشترك بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية ومجموعة الصين للإعلام، ومبادرة "بث الأعمال المرئية الصينية في الدول العربية، وبث الأعمال العربية في وسائل الإعلام الصينية"؛ بهدف تعزيز تبادل نشر المحتوى الثقافي والفني والاجتماعي، ومبادرة "تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام العربية والصينية"، التي تضمنت تبادل الخبرات الفنية بين الدول العربية والصينية، ورفع مستوى الالتزام بحماية مصداقية الأخبار، وتبادل الزيارات بين أبرز الإعلاميين في الصين والدول العربية.