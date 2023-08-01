"العسومي": صمت المجتمع الدولي على تكرار حوادث حرق المصحف ينشر خطاب الكراهية

وأدان "العسومي"، في بيان له اليوم، واستنكر بشدة إقدام متطرفين على إحراق صفحات من المصحف الشريف أمام البرلمان في السويد، تزامناً مع الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي؛ لمناقشة الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف في عدد من الدول الغربية.