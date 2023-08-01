"العسومي": صمت المجتمع الدولي على تكرار حوادث حرق المصحف ينشر خطاب الكراهية

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن صمت المجتمع الدولي ومنظماته على تكرار حوادث حرق المصحف الشريف، سيدخل الجميع في دائرة من العنف، ويسهم في نشر خطاب الكراهية والتطرف، ويهدر كل الجهود التي تُبذل لنشر مبادئ التسامح والتعايش الديني وقبول الآخر.
وأدان "العسومي"، في بيان له اليوم، واستنكر بشدة إقدام متطرفين على إحراق صفحات من المصحف الشريف أمام البرلمان في السويد، تزامناً مع الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي؛ لمناقشة الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف في عدد من الدول الغربية.
وحذر الحكومة السويدية من تجاهل الدعوات والتحركات الدبلوماسية التي قامت بها عدد من الدول العربية رداً على السماح لها بحرق المصحف الشريف على أراضيها.
وطالب رئيس البرلمان الدول العربية والإسلامية، المضي نحو تفعيل كافة أشكال المقاطعة مع السويد، وعدم السفر إليها، والضغط بشتى السبل حتى توقف السلطات السويدية السماح لهؤلاء المتطرفين ببث سمومهم وأفعالهم المشينة على أراضيها تحت دعوات حرية الرأي، موضحاً أن دعمها لهؤلاء المجرمين يعد انتهاكاً صارخاً لجميع قوانين حقوق الإنسان والقوانين الدولية المعنية بذلك.