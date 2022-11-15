رئيس جامعة كاوست وعلماؤها يثرون مؤتمر المناخ الدولي ويعززون مبادرة السعودية الخضراء

وقد أشادت جهات حكومية وخاصة عدة بدور كاوست الريادي في دعم مشروع مبادرة السعودية الخضراء، وهو المنتدى التي شهدت فعالياته مشاركة البروفيسور توني تشان رئيس جامعة كاوست في جلسة نقاش بعنوان (كيف نأخذ مسارًا مهنيًّا في مجال حماية الكوكب)، ناقش خلالها أهم الوظائف التي تشهد نموًّا، وتُعتبر متاحة في مجال الطاقة الخضراء، وما هي الفرص المتاحة للمهن الخضراء في منطقة الشرق الأوسط. كما شارك البروفيسور كارلوس دوارتي، أستاذ علوم البحار في كاوست، في جلسة نقاش بعنوان (تنمية الاقتصاد الأزرق)، شرح فيها ماهية رؤية السعودية لحماية البحر الأحمر، وكيف يمكن تعزيز التعاون الدولي من أجل حماية النظم البيئية الساحلية. ‫