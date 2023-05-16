السعودية تسجل مستوى قياسيًّا في متوسط هطول الأمطار خلال أبريل الماضي

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة: إن متوسط هطول الأمطار في مختلف مناطق المملكة في أبريل 2023م سجّل مستوى استثنائيًّا وقياسيًّا بلغ 31.81 ملم، وهو أعلى متوسط سُجّل منذ 40 عامًا حسب السجلات المتوفرة لدى الوزارة، والذي بلغ 13.13 ملم، وأعلى من متوسط أبريل 2022م الذي بلغ 9.23 ملم.
وأوضح التقرير الهيدرولوجي لشهر أبريل، الصادر من الوزارة لرصد كميات هطول الأمطار وحجم مياه السيول الواردة والمنصرفة من السدود، أن عدد الأيام المطيرة قد بلغ خلال هذا الشهر، 26 يومًا، شملت معظم مناطق المملكة.
وبيّنت الوزارة، في بيان لها، أنه تم تسجيل أعلى عدد قراءات مطرية في يوم واحد بعدد 137 قراءة في يوم 25 أبريل، وأعلى قراءة مطرية سُجّلت يوم 14 أبريل في محطة شعب أحمد في منطقة عسير بلغت 79 ملم؛ حيث بلغ عدد محطات الأمطار التي سجلت قراءات بوكالة الوزارة للمياه والمركز الوطني للأرصاد، 353 محطة، وعدد القراءات بلغ 2163 قراءة.
وأشار التقرير، إلى أن حجم السيول الواردة لعدد 146 سدًّا من سدود القائمة بمناطق المملكة خلال أبريل 2023م بلغ 118 مليون متر مكعب، ومقارنة بالعام الماضي حصدت السدود القائمة 12.2 مليون متر مكعب خلال أبريل 2022م.
ولفت التقرير، إلى أن سدود منطقة عسير كان لها النصيب الأكبر بسيول واردة أكثر من 28.5 مليون متر مكعب، وأعلى سيول واردة لسد نجران في منطقة نجران بلغت 20.59 مليون متر مكعب، وسد بيش بمنطقة جازان بواقع 14 مليون متر مكعب، كما تم تصريف ما يقارب 57.7 مليون متر مكعب من كل السدود خلال شهر أبريل؛ بهدف تغذية آبار المزارعين والمحافظة على الغطاء النباتي، وكان أعلى تصريف في سد نجران بمنطقة نجران بواقع 20.44 مليون متر مكعب، ويليه سد بيش بمنطقة جازان بواقع 4 ملايين متر مكعب.
ونوهت الوزارة، بأنها تعمل ابتداءً من شهر مايو الحالي على تنفيذ الخطة التشغيلية للسدود بفتح البوابات لأغراض الري، وبناءً على المواسم الزراعية، مع الاحتفاظ بالحد الآمن من المياه المخصصة لأغراض الشرب.