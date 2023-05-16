السعودية تسجل مستوى قياسيًّا في متوسط هطول الأمطار خلال أبريل الماضي

وبيّنت الوزارة، في بيان لها، أنه تم تسجيل أعلى عدد قراءات مطرية في يوم واحد بعدد 137 قراءة في يوم 25 أبريل، وأعلى قراءة مطرية سُجّلت يوم 14 أبريل في محطة شعب أحمد في منطقة عسير بلغت 79 ملم؛ حيث بلغ عدد محطات الأمطار التي سجلت قراءات بوكالة الوزارة للمياه والمركز الوطني للأرصاد، 353 محطة، وعدد القراءات بلغ 2163 قراءة.