"تعليم محايل عسير" تُنهي استعداداتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد

أكملت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير جهودها استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي 1444هـ يوم غد الأحد لأكثر من 93 ألف طالب وطالبة في 765 مدرسة، فيما بلغ إجمالي عدد الطلاب المقبولين للعام الدراسي 1444هـ في مدارس الطفولة المبكرة 4985 طالبًا وطالبة، ومدارس رياض الأطفال 4537 طفلاً، يستقبلهم فيها أكثر من 12957 معلمًا ومعلمة وإداريًّا وإدارية وموظف خدمات مساندة.