"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، وخفيف الى متوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.