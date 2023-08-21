موارد غير نفطية ونمو متصاعد.. أبرز ملامح "الاقتصاد السعودي" في الفترة المقبلة

ورافق عملية نمو الاقتصاد تراجع معدلات التضخم لتصل 2.7% بعد أن كانت عند معدل 3.4% في بداية هذا العام مع توقعات باستمرار تدفق وصعود القطاع غير النفطي، وعززت برامج الرؤية إيراداته مرتفعةً بنسبة 13% مسجلة 135.1 مليار ريال مقابل 120.0 مليار للفترة نفسها من العام الماضي.