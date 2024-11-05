مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام يحتفي باليوم العالمي للعلاج الإشعاعي

وقالت الدكتورة شما الغضبان اختصاصية الفيزياء الطبية في المستشفى إن "هذا اليوم يصادف اليوم العالمي للفيزياء الطبية والعلاج الإشعاعي، وفيه نركز على توعية المواطن والمقيم بمفهوم الفيزياء الطبية، ودور العلاج الإشعاعي في تقديم خدماته لمرضى الأورام"، مضيفة أن "مريض الأورام يمر بمراحل عدة بداية من تشخيصه بالمرض، ومرورًا بوضع خطط علاج له، ومن ضمن هذه الخطط أنه ربما يمر برحلة علاج إشعاعي يعتمد على تقنية الفيزياء، التي من أهم وظائفها أنها تحافظ على سلامة أعضاء الجسم البشري المحيطة بالمنطقة المصابة بالورم".