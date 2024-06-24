أمانة الطائف تنفذ برنامجاً لتحسين وتطوير كفاءة شبكة الطرق الداخلية

جاء ذلك ضمن أهداف الأمانة في تأهيل الطرق الرئيسة، من خلال تنفيذ أعمال كشط وسفلتة وصيانة وسائل السلامة المرورية، وبما يحقق جودة الأعمال البلدية، ويسهم في تحسين تجربة مرتادي الطرق، مع ضمان أعلى معايير السلامة وتحقيق الكفاءة المطلوبة، وفق خططها التشغيلية لأعمال التحسين الجارية للشبكة القائمة.