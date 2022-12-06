العالم يراهن على "السعودية".. أيقونة اقتصادية عالمية وثقل استراتيجي وسياسي

أكد المستشار المالي أحمد بن عبدالرحمن الجبير لـ"سبق" أن السعودية دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، وأمنه واستقراره.. فالتميز الكبير للسياسة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- أشعر المواطن السعودي والعالم بأسره بوجود أمن اقتصادي واعد في السعودية، يدعم استقرار وأمن الاقتصاد العالمي، وأن هناك صوتًا للمملكة على مستوى العالم، يدعم قيم العدل والشفافية، ويحترم حقوق الإنسان.
وقال إن زيارة الرئيس الصيني للمملكة تعتبر تتويجًا لعلاقات السعودية مع الصين على أسس جديدة، اقتصادية وسياسية واستراتيجية، وتقنية متطورة؛ الأمر الذي سيفتح المجال نحو استثمارات مشتركة ومهمة بين السعودية والصين المهمَّين والفاعلَين في السياسة الإقليمية والدولية. ولعل الوفد المرافق للرئيس الصيني يُظهر متانة وقوة هذه العلاقة بتوقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية وتقنية وصناعية عدة بين السعودية والصين، خاصة في جذب التقنية الحديثة وتوطينها في السعودية.
وأضاف بأن هناك 20 اتفاقية بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال، ووثيقة شراكة بين السعودية والصين. وبلغ حجم التجارة البينية 309 مليارات ريال في عام 2021م بزيادة قدرها 39% عن عام 2020م، كما بلغ إجمالي حجم الصادرات السعودية إلى الصين 192 مليار ريال، منها صادرات غير نفطية بقيمة 41 مليار ريال.
وبيَّن أن "المكانة العظيمة لبلادنا، والدور الفاعل لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، سيسهمان في تعزيز استفادة السعودية من تطورات الاقتصاد الصيني، وبخاصة دعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، وانضمام السعودية إلى مبادرة التنمية العالمية التي اقترحها الرئيس الصيني لتوجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من النمو الشامل لتسريع تنفيذ الرؤية السعودية 2030م، وتحقيق تنمية أكثر قوة واخضرارًا في العالم".
وزاد "الجبير" بأنه ستُعقد خلال زيارة الرئيس الصيني ثلاث قمم: القمة السعودية-الصينية، والقمة الخليجية-الصينية، والقمة العربية-الصينية. مضيفًا: "نأمل لهم التوفيق والنجاح في تطبيق الرؤية السعودية 2030م، وتحديث وتطوير البنى التحتية، وخصوصًا أن السعودية تُعتبر قوة اقتصادية ومالية قادرة، وتمتلك بيئة استثمارية جاذبة لرأس المال الأجنبي، وتبحث عنها معظم دول العالم، وتتنافس للحصول على فرص كبيرة فيها".
وقال إن زيارة الرئيس الصيني ستدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كما رحبت الصين بانضمام السعودية إلى مبادرة التنمية العالمية التي اقترحها الرئيس الصيني لتوجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من النمو الشامل لتسريع تنفيذ أجندة عام 2030م، وتحقيق تنمية أكثر قوة واخضرارًا في العالم.