العالم يراهن على "السعودية".. أيقونة اقتصادية عالمية وثقل استراتيجي وسياسي

وبيَّن أن "المكانة العظيمة لبلادنا، والدور الفاعل لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، سيسهمان في تعزيز استفادة السعودية من تطورات الاقتصاد الصيني، وبخاصة دعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، وانضمام السعودية إلى مبادرة التنمية العالمية التي اقترحها الرئيس الصيني لتوجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من النمو الشامل لتسريع تنفيذ الرؤية السعودية 2030م، وتحقيق تنمية أكثر قوة واخضرارًا في العالم".