ضبط وافد يدير متجرًا إلكترونيًا مخالفًا من داخل "شقة سكنية" في الرياض

من "شقة سكنية" في الرياض..



وافد يدير متجرًا إلكترونيًا مخالفًا دون رخصة استثمار أجنبي وسجل تجاري..



ويستغل منصة "TikTok" لتسويق منتجاته وعرضها على المستهلكين.



⛔️ | تم إغلاق المتجر وإحالة المخالف للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية بحقه. pic.twitter.com/cx5UJ3qSet