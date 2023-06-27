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"السديس" يهنئ القيادة والشعب السعودي بعيد الأضحى المبارك
رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقدم الشيخ السديس شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جليل العناية وفائق الرعاية التي جسدت اهتمام المملكة العربية السعودية بمنظومة الخدمات بالحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن.