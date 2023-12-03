الأشخاص ذوو الإعاقة في المملكة.. ضمان للحقوق وتمكين للطموح

مما يُذكر أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام؛ خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992م لدعم ذوي الإعاقة؛ مما يعكس فهمًا متزايدًا بأن الإعاقة جزء من حالة الإنسان، وضرورة أن يكون إدراج الإعاقة أمرًا محوريًّا لتخطيط النظام الصحي وتطويره وصنع القرار.