بالصور.. دبي تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ92.. وتتزيّن باللون الأخضر

وأُضيئت أبرز معالم المدينة بلون عَلم المملكة الأخضر، إضافة إلى إطلاق الألعاب النارية، وحفل خُصص للسعودية، وإقامة سباق اليوم الوطني السعودي للجري في ميدان الجولف، وعرض رسائل الترحيب على الشاشات الموجودة في المطارات، إضافة إلى عديد من الفعاليات والاحتفالات الأخرى.