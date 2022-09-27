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بالصور.. دبي تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ92.. وتتزيّن باللون الأخضر

يعكس متانة العلاقات الأخوية السعودية - الإماراتية
دبي تحتفي باليوم الوطني السعودي
دبي تحتفي باليوم الوطني السعودي
سبق
سبق

في احتفاءٍ يعكس متانة العلاقات الأخوية السعودية - الإماراتية بين القيادتين والشعبين الشقيقين؛ أقامت دبي عدداً من الفعاليات الوطنية، وشاركت السعوديين أفراحهم بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة عبر إطلاق عديدٍ من العروض والاحتفالات الشعبية.

وأُضيئت أبرز معالم المدينة بلون عَلم المملكة الأخضر، إضافة إلى إطلاق الألعاب النارية، وحفل خُصص للسعودية، وإقامة سباق اليوم الوطني السعودي للجري في ميدان الجولف، وعرض رسائل الترحيب على الشاشات الموجودة في المطارات، إضافة إلى عديد من الفعاليات والاحتفالات الأخرى.

دبي
اليوم الوطني92

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