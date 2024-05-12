"الهيئة العامة للشورى" تعقد اجتماعها الثالث وتحيل عددًا من الموضوعات والتقارير للمجلس

جاء ذلك بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها التي اشتملت على العديد من التقارير والموضوعات.