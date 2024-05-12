"الهيئة العامة للشورى" تعقد اجتماعها الثالث وتحيل عددًا من الموضوعات والتقارير للمجلس

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، اجتماعها الثالث من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، اليوم، في مقر المجلس بالرياض
جاء ذلك بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها التي اشتملت على العديد من التقارير والموضوعات.
ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على إحالة عددٍ من التقارير والموضوعات إلى المجلس في الفترة المقبلة، ومنها تقارير سنوية لعددٍ من الجهات والأجهزة الحكومية، ومذكرات للتفاهم واتفاقيات تعاون في مختلف المجالات.
يشار إلى أنَّ الهيئة العامة وفق قواعد عمل المجلس وإجراءاته واللائحة الداخلية للمجلس تختص في وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، وعدد من الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية.