عملية قلب مفتوح بـ"طبية مكة" تنقذ حياة حاج بنغلاديشي من جلطة قلبية حادة

جدير بالذكر، أن مركز صحة القلب بالمدينة الطبية يقوم بالعديد من العمليات المماثلة بنِسَب نجاح عالية وعمليات بالغة التعقيد تضاهي مثيلاتها على مستوى العالم في ظل دعم كبير لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية لضيوف بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين على حد سواء.