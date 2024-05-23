عملية قلب مفتوح بـ"طبية مكة" تنقذ حياة حاج بنغلاديشي من جلطة قلبية حادة

تَمكن فريق طبي بمركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة حاج بنغلاديشي بالعقد الخامس من العمر عقب معاناته من جلطة قلبية حادة.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريض شعر بضيق وألم شديدين في منطقة الصدر أثناء تواجده بفندقِ حمْلته، وتم نقله بالإسعاف إلى طوارئ مستشفى النور التخصصي، وتشخيص الحالة على الفور بجلطة قلبية تحتاج إلى قسطرة عاجلة، ليتم التنسيق مع مدينة الملك عبدالله الطبية عبر خدمة الخط الساخن حيث تم نقل المريض وعمل قسطرة قلبية تشخيصية عاجلة أظهرت نتائجها وجود تصلب لثلاثة شرايين تستدعي إجراء عملية قلب مفتوح.
وأضاف التجمع الصحي: قام الفريق الطبي بإجراء العملية وزراعة ثلاثة شرايين تكللت بالنجاح ولله الحمد، ونُقِل المريض بعد ذلك إلى العناية المركزة لجراحة القلب لتقديم خدمات التأهيل والعلاج للعودة إلى الحياة الطبيعية ومن ثم نقله إلى التنويم ومتابعة رحلة العلاج؛ حيث تماثل للشفاء هو بصحة وعافية.
جدير بالذكر، أن مركز صحة القلب بالمدينة الطبية يقوم بالعديد من العمليات المماثلة بنِسَب نجاح عالية وعمليات بالغة التعقيد تضاهي مثيلاتها على مستوى العالم في ظل دعم كبير لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية لضيوف بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين على حد سواء.