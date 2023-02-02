تنظيم برنامج لتقليل تأثير المخاطر الناشئة على الصحة العامة

ويهدف البرنامج إلى تقليل تأثير المخاطر الناشئة على الصحة العامة من خلال الاكتشاف المبكر لها وتقييمها؛ حيث تم التدريب على استخدام النظام لمنسوبي الوزارة، وذلك من خلال حزم تدريبية أعدّت بإشراف منظمة الصحة العالمية، وبإقامة المحاضرات، وورش العمل.