تنظيم برنامج لتقليل تأثير المخاطر الناشئة على الصحة العامة

نظّمت وزارة الصحة برنامجًا عن الترصُّد المبني على الحدث القائم على الإنترنت باستخدام برنامج "EIOS"، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك خلال الفترة من 30 يناير وحتى 1 فبراير 2023م في الرياض.
ويهدف البرنامج إلى تقليل تأثير المخاطر الناشئة على الصحة العامة من خلال الاكتشاف المبكر لها وتقييمها؛ حيث تم التدريب على استخدام النظام لمنسوبي الوزارة، وذلك من خلال حزم تدريبية أعدّت بإشراف منظمة الصحة العالمية، وبإقامة المحاضرات، وورش العمل.
وتم تكريم المشاركين في البرنامج من قبل وكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، بحضور الوكيل المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، والرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة الدكتور عبدالله القويزاني، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالرياض الدكتور أدهم عبد المنعم.