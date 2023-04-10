أسرة مفقود ثادق "فهد الدريهم" تناشد المساعدة في إيجاده.. متغيب منذ أسبوع

وقال شقيق المفقود خالد الدريهم لـ"سبق": خرج أخي "فهد" من المنزل صباح يوم الاثنين 11 رمضان 1444هـ، سيرًا على قدميه، وفقدناه ظهر ذلك اليوم، واتصلنا بجواله، لكن دون ردّ، حتى أغلق الجوال بعد صلاة المغرب في ذلك اليوم، وتبين أن الجوال يستقبل الإرسال من أحد أبراج الاتصال داخل محافظة ثادق".