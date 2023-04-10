أسرة مفقود ثادق "فهد الدريهم" تناشد المساعدة في إيجاده.. متغيب منذ أسبوع

ناشدت أسرة المفقود "فهد عبدالله الدريهم"، البالغ من العمر 29 عامًا، مساعدتها في العثور عليه، بعد فقدانه منذ الاثنين الماضي، حيث لم يُعثر عليه حتى الآن.
وقال شقيق المفقود خالد الدريهم لـ"سبق": خرج أخي "فهد" من المنزل صباح يوم الاثنين 11 رمضان 1444هـ، سيرًا على قدميه، وفقدناه ظهر ذلك اليوم، واتصلنا بجواله، لكن دون ردّ، حتى أغلق الجوال بعد صلاة المغرب في ذلك اليوم، وتبين أن الجوال يستقبل الإرسال من أحد أبراج الاتصال داخل محافظة ثادق".
وأضاف: شقيقي شخص مسالم ولديه إدراك، ولكنه منطوٍ ومشتت الذهن، لا يرد على أحد ولا يحب التجمعات، ويمشي غالبًا في جنبات الطريق".
ودعا "خالد الدريهم" كل من يشاهد شقيقه أو يعرف عنه معلومات إلى المبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية أو الاتصال على أرقام التواصل: ٠٥٦٨١٨٧١٥٣ - ٠٥٥٥٢٩٥٢٨٢ - ٠٥٠٦٥٥٤٨١٢.