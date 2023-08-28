"التجارة" تشهر بمقيم يمني ارتكب الغش في بيع الملابس الرياضية المقلدة

كما ينص نظام العلامات التجارية على فرض عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال لكل من باع أو حاز منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق.