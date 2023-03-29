أمانة الطائف تُصدر أكثر من 6800 شهادة صحية خلال يناير وفبراير

وكان أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، قد دشن أخيرًا مركز اختبار وتقييم التثقيف الصحي للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة، الذي يهدف إلى تنمية الرقابة الذاتية في المنشآت الغذائية، ورفع وتقييم مستوى الوعي للعاملين في المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة، إذ شمل التدشين مركز اختبار وتقييم التثقيف الصحي بالمحافظة، ومبادرة مركز التدريب لتقديم برنامج التثقيف الصحي بالطائف.