أمانة الطائف تُصدر أكثر من 6800 شهادة صحية خلال يناير وفبراير

أصدرت أمانة الطائف، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، أكثر من 6800 شهادة صحية للعاملين في منشآت تداول الأغذية والصحة العامة، مثل: المطاعم والمطابخ والبوفيهات ومحال بيع المواد الغذائية وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس وخلافه.
وتصدر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، هذه الشهادات للعاملين في المهن التي تمس صحة المستهلك؛ لضبط المستوى الفني والصحي للعاملين، ومنع عوامل التسمم الغذائي، ونشر الوعي الصحي في المرافق التجارية.
وقد تم إصدار 3258 شهادة صحية للعمالة خلال يناير، وإصدار 3623 شهادة صحية للعمالة في فبراير، وجرى تسهيل إجراءات الحصول على الشهادة الصحية للعاملين عبر منصة "بلدي".
ويجري التحقق من رخصة المحل ومهنة العامل، حسب إجراءات أمانة الطائف، ويحضر العامل ما يثبت إجراءه الفحص الطبي، واجتياز التثقيف الصحي وفق قوائم المهن المشمولة ببرنامج التثقيف الصحي، ويستخرج الشهادة بكل يسر.
ويعد استخراج الشهادة الصحية من المتطلبات الأساسية للعاملين في الأنشطة الغذائية، ويمكن للمرافق التجارية الراغبة في الاطلاع على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
وكان أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، قد دشن أخيرًا مركز اختبار وتقييم التثقيف الصحي للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة، الذي يهدف إلى تنمية الرقابة الذاتية في المنشآت الغذائية، ورفع وتقييم مستوى الوعي للعاملين في المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة، إذ شمل التدشين مركز اختبار وتقييم التثقيف الصحي بالمحافظة، ومبادرة مركز التدريب لتقديم برنامج التثقيف الصحي بالطائف.
ويهتم المركز بتقديم الخدمات التدريبية التي تُعنى بإنهاء الإجراءات المحدثة لإصدار الشهادات الصحية الموحدة للعاملين "رخصة ممارسة العمل" في المنشآت التجارية والغذائية المستهدفة في البرنامج المحدّث المعتمد من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتدريب وتثقيف العاملين على اتباع أفضل الأساليب والممارسات العالمية في تعزيز الصحة العامة والارتقاء بسلامة الغذاء، للحد من حوادث التسمم الغذائي لدى المستهلكين.
كما يهتم بتحقيق المعايير المطلوبة في تأهيل العاملين في قطاعات المنشآت الصحية والغذائية على تدابير الوقاية الصحية، ورفع مستوى الوعي؛ للوصول إلى أساليب الرقابة الذاتية.
إلى جانب التعرف على الأخطار الكامنة والمتوقعة فـي بيئة العمل، وصولاً إلى خلق منظومة عمل صحية متكاملة في القطاعات المستهدفة بالبرنامج.
وعملت أمانة الطائف، على تنفيذ العديد من الجولات التثقيفية للمختصين في الأسواق وقطاع تداول الأغذية وكل الأنشطة التي تمس الصحة العامة، إضافة إلى تنفيذ جولات توعوية بالأسواق؛ لدعم التدابير الوقائية، بما يُسهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المنشآت التجارية للمستهلك.