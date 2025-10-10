تايبيه تستضيف معرض "تايوان للابتكار والتكنولوجيا 2025" واستعراض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي

يُذكر أن نسخة المعرض لعام 2024 كانت قد استقطبت أكثر من 431 عارضًا شاركوا في 1200 جناح، فيما بلغ عدد الزوار نحو 50 ألف زيارة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة وفود تقنية متخصصة، ومكاتب للملكية الفكرية، ومؤسسات بحثية وجمعيات للاختراع، ما عزّز مكانة المعرض كإحدى المنصات العالمية الرائدة لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات.