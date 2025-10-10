تايبيه تستضيف معرض "تايوان للابتكار والتكنولوجيا 2025" واستعراض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي

تنطلق في العاصمة تايبيه الصينية فعاليات معرض تايوان للابتكار والتكنولوجيا 2025 خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من المؤسسات البحثية والشركات العالمية، حيث يستعرض المعرض نحو 1100 تقنية مبتكرة تسلط الضوء على أحدث الإنجازات في مجال البحث والتطوير التقني.
ويُبرز المعرض دور الذكاء الاصطناعي بوصفه محركًا رئيسًا للابتكار في العصر الرقمي، وسط توقعات بنمو الإنفاق العالمي عليه خلال السنوات المقبلة، كما يقدّم منصة متعددة التخصصات لتعزيز تبادل براءات الاختراع، وتطوير التحديثات الصناعية، ودعم التعاون الدولي في مجالات الابتكار والتقنية.
ويحمل المعرض هذا العام شعار "الابتكار متعدد التخصصات في مجال الذكاء الاصطناعي: قيادة المستقبل بذكاء"، ويضم عددًا من الأجنحة المتخصصة مثل منطقة مسابقة الاختراع، ومنصة براءات الاختراع، وجناح اقتصاد الابتكار، وجناح تكنولوجيا المستقبل، وجناح الاستدامة.
يُذكر أن نسخة المعرض لعام 2024 كانت قد استقطبت أكثر من 431 عارضًا شاركوا في 1200 جناح، فيما بلغ عدد الزوار نحو 50 ألف زيارة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة وفود تقنية متخصصة، ومكاتب للملكية الفكرية، ومؤسسات بحثية وجمعيات للاختراع، ما عزّز مكانة المعرض كإحدى المنصات العالمية الرائدة لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات.