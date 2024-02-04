تكريم الفنار للخدمات الهندسية في حفل أرامكو توتال للتكرير "ساتورب"

ضمن أعمالها المميزة في تنفيذ المشاريع، تم تكريم الفنار للخدمات الهندسية، وهي الشركة الرائدة في تقديم خدمات المحطات الكهربائية والمحركات، وأحد قطاعات شركة الفنار للمشاريع، من قِبل شركة أرامكو توتال للتكرير "ساتورب"، وذلك على دورها البارز في إتمام الصيانة المجدولة لخط الإنتاج الأول بنجاح، والذي شمل عمليات الصيانة والتشغيل لأجهزة تبديل الجهد المتوسط ومراكز التحكم في المحركات، ولوحات التوزيع والمحولات، والمحركات، وأجهزة تبديل الجهد المنخفض، ولوحات المفاتيح الكهربائية، ذات الجهد المنخفض التي تغطي خمسة أماكن مختلفة داخل مُجمع ساتورب.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته شركة أرامكو توتال للتكرير "ساتورب"، والتي تعد واحدة من المصافي الأكثر تقدمًا في العالم، بقدرة معالجة تبلغ 460 ألف برميل يوميًا، من الخام العربي الثقيل لإنتاج النفط والبتروكيماويات، وذلك لتكريم مقاولي صيانة خط الإنتاج الأول المجدولة لعام 2023 في الجبيل، حيث عبّر الرئيس التنفيذي لشركة ساتورب المهندس عبدالله السويلم، عن امتنانه لشركة الفنار للخدمات الهندسية نظير مساهمتها الكبيرة ودورها الحيوي، في إتمام عملية الصيانة المجدولة بنجاح، وذلك قبل الموعد المحدد، حيث تلتزم الفنار بأن تظل شريكاً موثوقاً في جميع الخدمات التي تقدمها، والعمليات التي تعمل عليها.
من جهته، قال المهندس عامر العجمي، النائب التنفيذي في الفنار للمشاريع، بناءً على النمو المتزايد في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، تم إنشاء عدد من وحدات العمل المتخصصة وهيكلتها ضمن شركة الفنار للخدمات الهندسية، والتي تُعنى بتقديم حلول متكاملة لعملائها وفق أعلى معايير الجودة، والسلامة، وضمن الإطار الزمني المحدد، حيث تملك الفنار للخدمات الهندسية أكبر منشأة مجهزة بأحدث المعدات، على مستوى الشرق الأوسط، إذ تقدم الكثير من الخدمات، مثل: إعادة لف وإصلاح وإعادة هندسة محولات الطاقة، والمحركات والمولدات، ومعايرة وإصلاح المعدات الكهربائية، وخدمات الصيانة الوقائية والتصحيحية، وكذلك اختبار وفحص المعدات الكهربائية، وذلك لأكثر من ألف مشروع في مختلف مناطق المملكة.
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