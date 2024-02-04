تكريم الفنار للخدمات الهندسية في حفل أرامكو توتال للتكرير "ساتورب"

من جهته، قال المهندس عامر العجمي، النائب التنفيذي في الفنار للمشاريع، بناءً على النمو المتزايد في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، تم إنشاء عدد من وحدات العمل المتخصصة وهيكلتها ضمن شركة الفنار للخدمات الهندسية، والتي تُعنى بتقديم حلول متكاملة لعملائها وفق أعلى معايير الجودة، والسلامة، وضمن الإطار الزمني المحدد، حيث تملك الفنار للخدمات الهندسية أكبر منشأة مجهزة بأحدث المعدات، على مستوى الشرق الأوسط، إذ تقدم الكثير من الخدمات، مثل: إعادة لف وإصلاح وإعادة هندسة محولات الطاقة، والمحركات والمولدات، ومعايرة وإصلاح المعدات الكهربائية، وخدمات الصيانة الوقائية والتصحيحية، وكذلك اختبار وفحص المعدات الكهربائية، وذلك لأكثر من ألف مشروع في مختلف مناطق المملكة.