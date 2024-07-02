تكثر فيها "السموم" وبها "جمرة القيظ".. "الحصيني": غدًا الجوزاء ومدتها 26 يومًا

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن غدًا الأربعاء هو أول الجوزاء، ومدتها 26 يومًا، وتظهر فيه الهقعة، ولكل واحد منها 13 يومًا.
وأوضح "الحصيني"، أن رياح السموم تكثر في الجوزاء، وفيها جمرة القيظ؛ حيث يبلغ الحر أشده، وفيها "طباخ التمر"؛ حيث تبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء، ثم الرياض والقصيم فحائل والجوف.
وأضاف: تُزرع فيها بعض الخضار كالقرع والكوسة والخيار، وتقول العرب: "إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء، وكنست الظباء، وعرقت العلباء، وطاب الخباء"؛ كناية عن شدة الحر.
وتابع: غدًا الأربعاء أول أيام الهقعة، وتقول العرب: "إذا طلعت الهقعة، تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة، وأردفتها الهنعة".