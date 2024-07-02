تكثر فيها "السموم" وبها "جمرة القيظ".. "الحصيني": غدًا الجوزاء ومدتها 26 يومًا

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن غدًا الأربعاء هو أول الجوزاء، ومدتها 26 يومًا، وتظهر فيه الهقعة، ولكل واحد منها 13 يومًا.