بـ3 مسارات للقيم والمهارات الأسرية.. "بناء الشرقية" تُخرّج 30 فتاة من "ماسة"

وبيّن أن البرنامج قدّم عددًا من المزايا للفتيات المستفيدات؛ حيث حصلن على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشيرًا إلى تنوع أساليب التقديم في البرنامج بما يتناسب مع المرحلة العمرية للفتيات بالإضافة إلى أن البرنامج تم بنائه على احتياج الفئة المستفيدة وفق المصفوفة القيمية لبناء برامج القيم، إلى جانب أهميته؛ لكونه برنامجًا تفاعليًا قائمًا على التطبيقات وتبادل الخبرات بين المدربات والفتيات وتميزه بمقاييس علمية تتناسب مع كل مسار وتحدد مستوى الفتيات قبل وبعد القيمة.