بـ3 مسارات للقيم والمهارات الأسرية.. "بناء الشرقية" تُخرّج 30 فتاة من "ماسة"

احتفلت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، بتخرّج 30 فتاة من مشروع "ماسة"، وهو برنامج تدريبي أطلقته الجمعية؛ بهدف غرس القيم لدى الفتيات المستفيدات من خدمات الجمعية؛ وذلك بالشراكة مع مؤسسة العجيمي الخيرية.
ويقدم البرنامج معلومات عن الشخصية المتكاملة للفتاة لتصبح مؤثرة على مستوى ذاتها وأسرتها؛ حيث ضم البرنامج 3 مسارات ركزت على تعزيز القيم والمهارات، في إطار خطة تصاعدية لكل مستوى، وقد منح البرنامج عددًا من المزايا للفتيات الخريجات.
وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله الخالدي، أن البرنامج يتواكب مع رؤية المملكة 2030 الهادفة لبناء مجتمع حيوي يعزز القيم الراسخة وفق مبادئنا الإسلامية، مرتكزًا على تعزيز القيم لتحقيق التنمية وجودة حياة اليتيمات، وتنمية المهارات والقدرات البشرية.
ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ الإيمان بالله وتربية الفتاة على الاعتماد على النفس وتحمّل المسؤولية وتحقيق الذات، بالإضافة إلى تعزيز معنى الاستقلالية في تطوير الذات والتركيز على فاعليتها ودورها الأسري، وتهيئتها للدور التربوي في أسرتها إلى جانب غرس المفاهيم الصحيحة للصداقة والعمل الجماعي وتعزيز مشاركتها الإيجابية في بناء المجتمع.
وأشار "الخالدي" إلى أن المستوى الأول من البرنامج تضمّن تعزيز القيم الذاتية والشخصية بالإضافة إلى القيم الأسرية والاجتماعية، كما ركز المستوى الثاني على القيم الفكرية مع تعزيز القيم الذاتية الأسرية بمهارات أعلى من المستوى الأول، وشمل المستوى الثالث القيم المهنية والوظيفية مع تعزيز القيم الاجتماعية والقيم الفارقة بمهارات أعلى مما يتم طرحه في المستوى الأول والثاني.
وبيّن أن البرنامج قدّم عددًا من المزايا للفتيات المستفيدات؛ حيث حصلن على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشيرًا إلى تنوع أساليب التقديم في البرنامج بما يتناسب مع المرحلة العمرية للفتيات بالإضافة إلى أن البرنامج تم بنائه على احتياج الفئة المستفيدة وفق المصفوفة القيمية لبناء برامج القيم، إلى جانب أهميته؛ لكونه برنامجًا تفاعليًا قائمًا على التطبيقات وتبادل الخبرات بين المدربات والفتيات وتميزه بمقاييس علمية تتناسب مع كل مسار وتحدد مستوى الفتيات قبل وبعد القيمة.