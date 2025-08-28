"العويسي": اليوبيل الذهبي لـ"ARCO" انطلاقة جديدة للعمل الإنساني

وفي ختام كلمته، أكد أن المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من رسالتها الإنسانية، تواصل دعمها اللامحدود للعمل الإنساني، مشيرًا إلى أن أياديها البيضاء حاضرة في مختلف الميادين، مقدمة العون لكل محتاج حول العالم. واستذكر دعم المملكة المتواصل للمنظمة العربية منذ تأسيسها عام 1975م، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله.