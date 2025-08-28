"العويسي": اليوبيل الذهبي لـ"ARCO" انطلاقة جديدة للعمل الإنساني

أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، أن احتفال المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (ARCO) باليوبيل الذهبي يمثل احتفاءً بخمسين عامًا من العطاء الإنساني المتواصل، قدمتها المنظمة وأعضاؤها من الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.
وقال "العويسي" خلال كلمته في الحفل: "هذه الكيانات الإنسانية العربية، ورغم التحديات والمآسي، تعمل بروح الفريق الواحد لتخفيف الألم عن الجرحى والمتضررين من الأزمات والكوارث".
وأضاف مخاطبًا رؤساء وأمناء وممثلي الجمعيات الوطنية: "كنتم ولا زلتم الداعم الأول للمنظمة العربية، والسند المعزز لحراكها التنسيقي في خدمة العمل الإنساني".
وأشار إلى أن هذا الاحتفال يُعد بداية مرحلة جديدة لتجاوز تحديات العمل الإنساني، ومضاعفة الجهود للتخفيف من معاناة الإنسان.
واستطرد قائلًا: "ندرك جميعًا حجم التحديات التي تواجه العمل الإنساني، مما يتطلب منا الارتقاء بالأداء إلى مستويات غير مسبوقة، وتعزيز الشراكة العربية، مؤكدين أن مستقبل العمل الإنساني يكمن في الاستثمار بالإنسان أولًا، وتمكينه من أدوات العصر التقنية".
وشدد "العويسي" على أهمية أن يكون كل جهد يُبذل في ميدان العمل الإنساني بارقة أمل، مضيفًا: "علينا أن نزرع الأمل في الإنسان، ونتطلع لأن يكون هذا اللقاء محطة انطلاق أقوى نحو مستقبل إنساني أكثر فاعلية".
وفي ختام كلمته، أكد أن المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من رسالتها الإنسانية، تواصل دعمها اللامحدود للعمل الإنساني، مشيرًا إلى أن أياديها البيضاء حاضرة في مختلف الميادين، مقدمة العون لكل محتاج حول العالم. واستذكر دعم المملكة المتواصل للمنظمة العربية منذ تأسيسها عام 1975م، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله.