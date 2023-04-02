"الالتزام البيئي" يطلق منصة إلكترونية لاستقبال الاعتراض على المخالفات

أطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي منصةً إلكترونية تتيح خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات البيئية للأفراد والشركات ومتابعة الاعتراضات.
وأوضح "المركز" أن هذه الخدمة تهدف إلى إتاحة خدمة استقبال طلبات الاعتراض آليًا، وأتمتة الإجراءات وضبطها وتسهيلها، كذلك توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، والمساهمة في اتخاذ القرار على نحو سريع ودقيق، بالإضافة إلى تقليل الوقت والجهد على مقدم الاعتراض.
ويمكن الوصول للخدمة من خلال الرابط التالي: (https://inspection.ncec.gov.sa/Account/LogIn?returnUrl=/)