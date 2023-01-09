سماء ملبدة بالغيوم وأمطار خفيفة ترسم لوحة جمالية بأجواء "تبوك" صباح اليوم

شهدت منطقة تبوك صباح اليوم، أجواء جميلة تمثلت في سماء ملبدة بالغيوم وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة شملت معظم محافظات المنطقة ومراكزها، كما تشهد المنطقة هذه الأيام انخفاضًا في درجات الحرارة وطقسًا باردًا، كما تشير التوقعات إلى نزول الثلوج على مرتفعات المنطقة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.
وكان الدفاع المدني قد حذّر من خلال رسائل نصية تم بثها لتنبيه عموم المواطنين والمقيمين، مفادها أن المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهات باحتمال هطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة على منطقة تبوك (تيماء- تبوك- حقل- أملج) من يوم الأحد إلى يوم الاثنين (من 15 إلى 16/ 6/ 1444هـ).
وأهاب "المدني" بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليماته، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.. جعلها الله أمطار خير وبركة.