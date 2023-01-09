سماء ملبدة بالغيوم وأمطار خفيفة ترسم لوحة جمالية بأجواء "تبوك" صباح اليوم

وكان الدفاع المدني قد حذّر من خلال رسائل نصية تم بثها لتنبيه عموم المواطنين والمقيمين، مفادها أن المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهات باحتمال هطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة على منطقة تبوك (تيماء- تبوك- حقل- أملج) من يوم الأحد إلى يوم الاثنين (من 15 إلى 16/ 6/ 1444هـ).