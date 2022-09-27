لليوم الثاني.. جدة تتصدر قوائم أكثر مدن العالم حرارةً

تتصدر مدينة جدة قوائم أكثر مدن العالم حرارةً، لليوم الثاني على التوالي، بتسجيلها 45 درجة مئوية.
جاء ذلك نظراً لهبوب رياح شرقية حارة وجافة على المنطقة، فيما لا يتضح بشكل جازم حتى الآن ما إذا كان الحال سيستمر على ما هو عليه في الأيام القادمة.
وبحسب موقع "طقس العرب"؛ فإن مدينة جدة ستتأثر بدءاً من الأربعاء بتيارات غربية رطبة تبعدها عن درجات الحرارة الأربعينية.
ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في مدينة جدة إلى أواسط الثلاثينات المئوية نهاراً بدءاً من الأربعاء، على أن تستمر ضمن هذا المعدل خلال عطلة نهاية الأسبوع.