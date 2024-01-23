"الأرصاد": انخفاضٌ في درجات الحرارة على تبوك والجوف والحدود الشمالية ونشاطٌ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف على الجزأين الأوسط والجنوبي، ومتوسط الموج على الجزء الشمالي، ومائج على مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ونصف متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.