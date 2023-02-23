HONOR تستمر في المضي قدمًا وإطلاق العنان لقوة الـ Magicفي مؤتمر MWC 2023

وعلى المستوى العالمي، فإن شركة HONOR تمتلك 6 مراكز للبحث والتطوير (حيث إن 55% من فريق HONOR الجديدة يعمل ضمن فريق البحث والتطوير)، كما تمتلك الشركة أكثر من 100 مُختبر ابتكاري، وأكثر من 8500 طلب براءة اختراع عالمية، وأكثر من 400 معيار صارم لاختبار المنتجات، وأكثر من 20 معيار اعتماد عالمي، وفريق احترافي يزيد على 11000 شخص في أكثر من 100 دولة حول العالم، مع أكثر من 3000 مركز خدمة يدعم مجموعة كاملة من العمليات الشاملة.