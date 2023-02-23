HONOR تستمر في المضي قدمًا وإطلاق العنان لقوة الـ Magicفي مؤتمر MWC 2023

تستعد HONOR خلال العام الحالي 2023 للكشف عن مجموعة من المُنتجات الجديدة كُليًا تحت شعار "إطلاق العنان لقوة الـ Magic" في مؤتمر MWC لعام 2023، منها هاتف HONOR Magic Vs وسلسلة HONOR Magic5. وقد كشفت أحدث أجهزة HONOR عن التزام العلامة التجارية بخلق عالم أكثر ذكاءً للمُستخدمين حول العالم.
وستنظم HONOR حفل إطلاق في الموقع للكشف عن أحدث هاتف قابل للطي HONOR Magic Vs وسلسلة HONOR Magic5 Series الجديدة كليًا، خلال مؤتمر MWC 2023 يوم 27 فبراير الجاري.
وسيكون هناك أيضًا بث مباشر لحفل الإطلاق، من المقرر أن يبدأ الساعة 4:30 عصرًا (بتوقيت الإمارات) في برشلونة، إسبانيا.
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وتعد شركة HONOR واحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا المعروفة بتقديمها للتقنيات الموثوقة، فقد بُنيّت سمعتها من خلال تقديم أجهزة وبرمجيات عالية الجودة يُمكن الاعتماد عليها وسهلة الاستخدام.
ومن خلال تقديم الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، الأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة الصوتية، فقد اقترن اسم شركة HONOR بالابتكار والمصداقية.
ومن خلال التزامها بتقديم التقنيات الأرقى في فئتها، فإن HONOR تعد واحدة من العلامات التجارية الموثوقة لدى المُستخدمين، وتستمر الشركة في تخطي حدود التكنولوجيا في حين تُبقي على سمعتها من خلال منتجات موثوقة ويُمكن الاعتماد عليها.
وكأحدث إصدارات HONOR الرائدة من الهواتف الذكية، وكأول هاتف قابل للطي يتم إطلاقه عالميًا، فإن هاتف HONOR Magic Vs يُمثّل أحدث التقنيات القابلة للطي مع تركيز قوي على تصميم وهندسة المفصلات، الأمر الذي يضع حدًا للعديد من المشاكل المُرتبطة بالهواتف الذكية.
ويضع هاتف HONOR Magic Vs معايير جديدة للهواتف الذكية القابلة للطي المصنوعة بحرفية مع تقنية المفصلات المبتكرة؛ لكونها تُبسط التعقيدات الخاصة بتصميم الهواتف الذكية القابلة للطي مع المفصلة فائقة الخفة بدون تروس الرائدة في الصناعة.
وتُطوى مفصلات هاتف HONOR Magic Vs برشاقة لتكشف عن تصميم خالٍ من الفجوات، الأمر الذي يضع حلًا لمُشكلة أُخرى لم تستطع الهواتف الأُخرى القابلة للطي المُنافسة حلّها حتى الآن، حيث لا تظهر أي فتحات في الهاتف عند طيّه، وبذلك فإن التصميم الخالي من الفجوات لا يُعطي الهاتف شكله الأنيق فقط، ولكن يُكسب الهاتف عامل النحافة أيضًا.
وكون الابتكار في تقديم المنتجات واحدة من القيم الأساسية لشركة HONOR، فإنها تستمر في الاستثمار بكثافة في قُدرات البحث والتطوير؛ من أجل تزويد حصيلة الهواتف والأجهزة الذكية الأخرى للشركة، طامحين في إحداث توازن مثالي بين التقنية المُبتكرة وتجارب المُستخدم الفائقة.
وعلى المستوى العالمي، فإن شركة HONOR تمتلك 6 مراكز للبحث والتطوير (حيث إن 55% من فريق HONOR الجديدة يعمل ضمن فريق البحث والتطوير)، كما تمتلك الشركة أكثر من 100 مُختبر ابتكاري، وأكثر من 8500 طلب براءة اختراع عالمية، وأكثر من 400 معيار صارم لاختبار المنتجات، وأكثر من 20 معيار اعتماد عالمي، وفريق احترافي يزيد على 11000 شخص في أكثر من 100 دولة حول العالم، مع أكثر من 3000 مركز خدمة يدعم مجموعة كاملة من العمليات الشاملة.
ويتراوح ذلك بين البحث والتطوير، سلسلة التوريد، التصنيع، المبيعات، التسويق، خدمة العملاء، وأقسام التمويل.
ويُجري فريق البحث والتطوير في HONOR مجموعة من الاختبارات القُصوى، ليضمن أن المنتجات يُمكنها أن تتحمل درجات الحرارة القُصوى، وأنها تعمل بكامل طاقتها.
ومن أجل منح الأشخاص الذين يتنقلون كثيرًا -وبالتالي فإن هواتفهم مُعرضة للسقوط أو الحوادث- بعضًا من راحة البال، فقد تم اختبار كل الأجهزة الخاصة بالاختبارات عن طريق إسقاطها من ارتفاعات مُختلفة، من زوايا مختلفة، وعلى أنواع مختلفة من الأسطح؛ من أجل التأكد من متانة الجهاز مع السقوط.
وتعد HONOR Intelligent Manufacturing Industrial Park، التي افتتحت في سبتمبر 2021، أول مصنع ممول ذاتيًا من HONOR تم بناؤه لضمان تلبية معايير الموثوقية والجودة العالية عبر منتجاتنا المتميزة.
وبالحديث عن سلسلة HONOR X Series، فقد حققت نجاحًا كبيرًا على أرض الواقع مع طرح عدد من الأجهزة ضمن السلسلة، وقد اكتسبت حفاوة كبيرة من الجمهور في منطقة الشرق الأوسط؛ لكونها صُنعت باحترافية عالية لتُقدم للجمهور مُنتجات يُعتمد عليها مع تصاميم نحيفة وعصرية، شاشات عرض أكبر، وقُدرات تصوير استثنائية، وأداء قوي تخطّى التوقعات، كل ذلك بسعر مُناسب للغاية.
جدير بالذكر النجاح الكبير الذي صاحب هاتف HONOR X9a في وقت مُبكر من هذا العام، فقد حقق الهاتف ذو الشاشة الأقوى على الإطلاق نتائج مُذهلة ومبيعات عالية في منطقة الشرق الأوسط بفضل متانته المُذهلة وميزاته المُتقدمة.
وتُخطط شركة HONOR أيضًا لطرح هاتف HONOR X8a قريبًا، وهو الهاتف الذي يأتي مع كاميرا فائقة الوضوح بدقة 100 ميجابكسل لتستمتع بتجربة تصوير واضحة بجدارة تُظهر أدق التفاصيل.
وكما نرى فإن شركة HONOR ستظل في طليعة الشركات التي تولي الابتكارات اهتمامًا كبيرًا من خلال تصنيع أفضل المنتجات والتجارب المُستخدم الرائعة للحفاظ على ميزة تنافسية في السوق وتقديم ميزات وقدرات غير متوفرة في منافسيهم.
نبذة عن HONOR
هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالميًا، تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات.
وتتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات.
وتتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.