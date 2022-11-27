بالصور.. أمير الشرقية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الأمير محمد بن فهد

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة مساء اليوم الأحد حفل تخريج ٤٠٣ طلاب من جامعة الأمير محمد بن فهد للعام ٢٠٢٠-٢٠٢١، بمقر الجامعة بمحافظة الخبر.
ونوه أمير المنطقة الشرقية بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وبدعم ومتابعة سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وحرصها على العلم والمعرفة والاستثمار في شباب وشابات الوطن، إيماناً من القيادة بأن الشباب هم عماد المستقبل وهم من سيواصلون مسيرة البناء والتنمية.
وأكد أمير المنطقة على أهمية التعليم الجامعي وضرورة دراسة سوق العمل لإتاحة تخصصات مطلوبة وتساهم في تسليح أبناء وبنات الوطن بالعلم والمعارف الضرورية والتي تتماشى مع خطط الوطن المستقبلية ومستهدفات رؤية الوطن ٢٠٣٠.
وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية الخريجين بهذه المناسبة داعياً الله لهم التوفيق في حياتهم العملية وأن يساهموا مع إخوانهم في رفعة الوطن وتطوره.
وقال الدكتور عيسى الأنصاري رئيس الجامعة في كلمته " إن هذه الجامعة التي تبنى فكرتها ودعم إنشائها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة، والذي قدم لها كل رعاية وتوجيه إلى أن أضحت في مكانة بارزة بين الجامعات على مستوى العالم".
وتابع قائلاً: "إن الجامعة بيئة ورسالة وحصن للفكر وموطن للإبداع والمعرفة، وإنه التزاماً بهذا المفهوم، تضع جامعة الأمير محمد بن فهد، أولى اهتماماتها ببناء الإنسان المحصن بقيم العلم والمعرفة وهي لذلك تأخذ بمنظومة الجودة المستدامة مما انعكس على تقدم الجامعة في التصنيفات الأكاديمية العالمية وحصول برامجها على الاعتمادات الأكاديمية المحلية والعالمية.
وأعلن "الأنصاري" عن آخر وأهم إنجاز حصلت عليه الجامعة وهو دخولها في قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في السمعة الأكاديمية حسب تصنيف التايمز العالمي للعام الحالي.
فيما ألقى تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة كلمة أعرب فيها عن شكره باسمه وباسم منسوبي الجامعة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايته حفل التخريج ومشاركته الخريجين فرحتهم بالتخرج.
وبين أن جامعة الأمير محمد بن فهد كمثيلاتها من الجامعات في المملكة تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة في بلادنا الطيبة.. بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله. وليس أدل عن هذا الاهتمام الكبير ما يخصص من ميزانيات ضخمة للتعليم والتدريب بالمملكة؛ إضافة إلى ما توليه رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 من اهتمام بالتعليم بكافة مراحله وانماطه.
عقب ذلك ألقى الطالب الخريج عبدالعزيز صلاح العباد، كلمته في هذا الحفل وأعرب عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية لرعايته الكريمة لهذا الحفل قال فيها: لقد التحقنا بالجامعة ونحن نطمح لأن نمتلك من القدرات ما يمكننا من خدمة وطننا الغالي وتحقيق طموحاتنا. والحمدلله فلقد وفرّت لنا هذه الجامعة الإمكانات التعليمية والخدمات المساندة التي جعلتنا قادرين على الإسهام في بناء المستقبل بكل كفاءة وفعالية واقتدار.