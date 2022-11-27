بالصور.. أمير الشرقية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الأمير محمد بن فهد

وقال الدكتور عيسى الأنصاري رئيس الجامعة في كلمته " إن هذه الجامعة التي تبنى فكرتها ودعم إنشائها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة، والذي قدم لها كل رعاية وتوجيه إلى أن أضحت في مكانة بارزة بين الجامعات على مستوى العالم".