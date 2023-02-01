أطاح بـ348 مهرّبًا.. حرس الحدود يحبط تهريب 42 طن قات و661 كجم من الحشيش المخدر

وأوضح أنه تم القبض على مهربيها، وعددهم 348 متهمًا، منهم 33 مواطنًا، و315 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: 273 من الجنسية اليمنية، و38 من الجنسية الأثيوبية و3 من الجنسية المصرية و1 من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.