أطاح بـ348 مهرّبًا.. حرس الحدود يحبط تهريب 42 طن قات و661 كجم من الحشيش المخدر

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، أحبطت محاولات تهريب 42.2 طنًا من نبات القات المخدر، و661 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر و318.970 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و118.517 قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدر، خلال الفترة من 15/ 6/ 1444هـ حتى 6/ 7/ 1444هـ.
وأوضح أنه تم القبض على مهربيها، وعددهم 348 متهمًا، منهم 33 مواطنًا، و315 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: 273 من الجنسية اليمنية، و38 من الجنسية الأثيوبية و3 من الجنسية المصرية و1 من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.