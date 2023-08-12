إنذارات برتقالية وحمراء في 4 مناطق.. "الأرصاد": أمطار وسيول ورياح وبرد

أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، الإنذار الأحمر لمنطقة جازان، خاصة مدن: الحرث والدائر والريث والعيدابي والعارضة وفيفاء وهروب، وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، متوقعاً هطول أمطارٍ غزيرة مصحوبة بنشاطٍ للرياح السطحية وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقطٍ للبَرَد وجريان السيول، وأوضح أن بداية فترة الإنذار الأحمر، من الساعة 12:20 ظهراً إلى 8 مساءً.