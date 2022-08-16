استمرار التقلبات الجوية على أجزاء من جنوب وغرب المملكة خلال الأيام القادمة

وفي التفاصيل -وبحسب أحدث الخرائط الجوية- يُتوقع أن تتراجع مؤقتًا شدة الأحوال الجوية غير المستقرة على جنوب غرب المملكة الأيام القليلة القادمة (الثلاثاء والأربعاء والخميس)، مع بقاء فرص نشاط التكونات الركامية مع ساعات الظهيرة والمساء على منطقة الربع الخالي ونجران وجنوب غرب منطقة الرياض إداريًّا (ولا يُستبعد أن تمتد بعض السحب الركامية إلى أجزاء عشوائية من منطقة الرياض إداريًّا) ومرتفعات جنوب غرب المملكة، بالإضافة لأجزاء متفرقة من المدينة المنورة وتبوك والجوف، وتهطل أمطار متفاوتة الغزارة، وتترافق بحدوث الرعد أحيانًا، كما تكون هذه الهطولات غزيرة في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية.