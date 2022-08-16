استمرار التقلبات الجوية على أجزاء من جنوب وغرب المملكة خلال الأيام القادمة

تشير أحدث التنبؤات الجوية المستخرجة من نمذجة حاسوبية مطورة داخليًّا في مركز "طقس العرب"، إلى توقعات بتراجع مؤقت في رقعة الاضطرابات الجوية جنوب غرب المملكة خلال الأيام القليلة القادمة؛ في حين يُتوقع أن تشتد الأمطار من جديد مع عطلة نهاية الأسبوع الحالي على القطاع الجنوبي الغربي من المملكة؛ وذلك جراء تسرب تيارات هوائية مشبعة بالرطوبة المدارية قادمة من الشرق جراء الحالة المدارية في بحر العرب، تعمل على توفر بيئة شبه مثالية لتكاثر السحب الركامية الرعدية.
وفي التفاصيل -وبحسب أحدث الخرائط الجوية- يُتوقع أن تتراجع مؤقتًا شدة الأحوال الجوية غير المستقرة على جنوب غرب المملكة الأيام القليلة القادمة (الثلاثاء والأربعاء والخميس)، مع بقاء فرص نشاط التكونات الركامية مع ساعات الظهيرة والمساء على منطقة الربع الخالي ونجران وجنوب غرب منطقة الرياض إداريًّا (ولا يُستبعد أن تمتد بعض السحب الركامية إلى أجزاء عشوائية من منطقة الرياض إداريًّا) ومرتفعات جنوب غرب المملكة، بالإضافة لأجزاء متفرقة من المدينة المنورة وتبوك والجوف، وتهطل أمطار متفاوتة الغزارة، وتترافق بحدوث الرعد أحيانًا، كما تكون هذه الهطولات غزيرة في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية.