The Bold Group تكشف عن مشروعها في مبادرة الذكاء الاصطناعي في مهرجان أثر الإبداعي السعودي

قدم كل من عبير العيسى، وزياد ابو رجيلي، ورشا الصالح مواضيع تخص ريادة القطاع الإبداعي حيث كانوا من المتحدثين الرئيسيين في المهرجان، تحدثت عبير عن رؤيتها في الجلسة التي ناقشت التحديات المتطورة في مجال الإبداع في المملكة العربية السعودية، وشارك زياد أبو رجيلي يتحليلاته حول العوالم الافتراضية كالميتافيرس وأهميتها في خلق التجارب الشيقه، وتناولت رشا الصالح موضوع التفاعل المتطور للشباب في القطاع الإبداعي، مؤكدة على احتياجاتهم وطموحاتهم.