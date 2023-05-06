"الداخلية" تُمدِّد مهلة ترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية لدى المواطنين إلى 30 ذي الحجة المقبل

وأهابت الوزارة بعموم المواطنين للمبادرة بالإبلاغ عما لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 25/ 7/ 1426هــ، ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية، أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة.