"الصحة" تختتم فعاليات الجام في موسمها الثاني

يُذكر أنّ "الصحة" وقَّعت اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ لتنفيذ مجموعة من المشاريع التي تعزز ثقافة الإبداع والابتكار في مجال الرعاية الصحية بالمملكة، امتدّت لمدة عامين للتكامل مع الجانب الأكاديمي، وتمكين العقول الشابة والمبدعة من الاشتراك في تصميم مبادرات ذات أثر عالٍ في التطوير، وتسهم في نشر ثقافة الإبداع.