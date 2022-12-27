"الصحة" تختتم فعاليات الجام في موسمها الثاني

اختتمت وزارة الصحة، اليوم، فعاليات "الجام" في موسمها الثاني، تحت عنوان "جام المسؤولية الصحية"، التي نظمتها الوزارة ممثلة في مركز الإبداع بالتعاون مع عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تحت رعاية نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح.
وكرمت "الصحة" الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، شملت المسارات التالية: التغذية السليمة، والنشاط البدني، والصحة النفسية.
يُذكر أنّ "الصحة" وقَّعت اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ لتنفيذ مجموعة من المشاريع التي تعزز ثقافة الإبداع والابتكار في مجال الرعاية الصحية بالمملكة، امتدّت لمدة عامين للتكامل مع الجانب الأكاديمي، وتمكين العقول الشابة والمبدعة من الاشتراك في تصميم مبادرات ذات أثر عالٍ في التطوير، وتسهم في نشر ثقافة الإبداع.