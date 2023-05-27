شاهد .. طلبة "تعليم الرياض" يشاركون روّاد الفضاء التجارب العلمية

وقال المتحدّث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري إن طلبة تعليم الرياض يشاركون من خلال ثلاث تجارب علمية في أوقات مختلفة مع رائديْ الفضاء، مشيرًا إلى أن كل تجربة تستهدف مرحلة تعليمية معيّنة، بدءاً من اليوم السبت بتنفيذ تجربة "انتشار الألوان السائلة" لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، ثم تجربة "الطائرات الورقية الفضائية" لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، وصولًا إلى تجربة "أنماط انتقال الحرارة" لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية.