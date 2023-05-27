شاهد .. طلبة "تعليم الرياض" يشاركون روّاد الفضاء التجارب العلمية
يشارك طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وعلى مدى ثلاثة أيام، في التجارب العلمية حول الفضاء، بالارتباط اللحظي مع تجارب رائديْ الفضاء السعودييْن ريّانة البرناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية.
وقال المتحدّث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري إن طلبة تعليم الرياض يشاركون من خلال ثلاث تجارب علمية في أوقات مختلفة مع رائديْ الفضاء، مشيرًا إلى أن كل تجربة تستهدف مرحلة تعليمية معيّنة، بدءاً من اليوم السبت بتنفيذ تجربة "انتشار الألوان السائلة" لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، ثم تجربة "الطائرات الورقية الفضائية" لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، وصولًا إلى تجربة "أنماط انتقال الحرارة" لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية.
وأوضح "الثميري" أنه يتم تنفيذ التجارب الثلاث داخل صالة مجهّزة بأحدث التقنيات التي تُتيح الارتباط بالمركبة الفضائية، إلى جانب أجهزة الاتصال عالية الالتقاط؛ لضمان جودة الصوت والصورة، حيث سيتاح للطلبة مشاركة تجاربهم والاطلاع على تفاصيل الحياة على متن محطة الفضاء الدولية، علاوة على طرح الأسئلة على رائديْ الفضاء من خلال الاتصال اللاسلكي، والتعرّف بشكل مباشر على أبرز اللحظات والأنشطة المتعلقة بالفضاء.