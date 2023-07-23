"خطط تطويرية لمنظومة العمل الإنساني بالعالم الإسلامي" في دعوة رسمية

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إلى أهمية صياغة خطط لتطوير منظومة العمل الإنساني في العالم الإسلامي، وبلورة رؤية أكثر طموحاً بما يواكب حجم التحديات في هذا المجال، في ظل تواتر حدوث الكوارث الإنسانية بمختلف أنواعها في العالم الإسلامي والتي تحتاج إلى إغاثة عاجلة لإنقاذ ضحاياها حتى لا يتخلف المسلمون عن واجب تقديم العون والنصرة لإخوانهم المحتاجين، ولتعزيز روح التضامن والتكافل بين شعوب الأمة.