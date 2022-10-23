"حساب المواطن": مكافآت الطلاب تعد ضمن الدخل ولا بد من الإفصاح عنها

وكان البرنامج قد حدّد أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها، مثل الراتب والنشاط التجاري، ومصادر أخرى "وهو أي دخل من مصادر أخرى، مثل برامج الدعم الحكومي مثل حافز وساند، ومكافأة الأئمة، والاستثمارات المالية، وعوائد الأصول العقارية، والأعمال الحرة".