"حساب المواطن": مكافآت الطلاب تعد ضمن الدخل ولا بد من الإفصاح عنها

أكّد برنامج حساب المواطن أن مكافآت الطلاب تعد ضمن الدخل، ولا بد من الإفصاح عنها.
وأوضح "حساب المواطن" في ردّه على تساؤل أحد المتابعين على حساب خدمة المستفيدين في تويتر، أنه يمكن إضافة مكافأة الطلاب ضمن الدخل عبر اختيار الحالة الوظيفية (طالب) نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي".
وكان البرنامج قد حدّد أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها، مثل الراتب والنشاط التجاري، ومصادر أخرى "وهو أي دخل من مصادر أخرى، مثل برامج الدعم الحكومي مثل حافز وساند، ومكافأة الأئمة، والاستثمارات المالية، وعوائد الأصول العقارية، والأعمال الحرة".