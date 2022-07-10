أمير مكة يستقبل عددًا من المسؤولين بمقر الإمارة بمشعر منى

كما استقبل الأمير خالد الفيصل، بحضور الأمير بدر بن سلطان، المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، يرافقه عدد من قيادات المديرية. واطلع سموهما خلال اللقاء على الخطة التشغيلية التي يُنفِّذها أكثر من 14 ألف رجل دفاع مدني مدعمين بأكثر من 200 مركز.