صندوق النقد الدولي: السعودية ستكون واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم هذا العام

قالت وزارة الاستثمار اليوم إن #صندوق_النقد_الدولي أشار إلى أن المملكة العربية السعودية ستكون واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم هذا العام مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة، وهو أسرع نمو آخر عشر سنوات.