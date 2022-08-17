صندوق النقد الدولي: السعودية ستكون واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم هذا العام

قالت وزارة الاستثمار اليوم إن #صندوق_النقد_الدولي أشار إلى أن المملكة العربية السعودية ستكون واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم هذا العام مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة، وهو أسرع نمو آخر عشر سنوات.
وتابعت: تقديرات تقرير صندوق النقد الدولي حول ركائز ومبادرات ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشير إلى أنها ستُمكِّن الناتج المحلي غير النفطي من تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأوضحت الوزارة أن التقديرات التي كشف عنها التقرير تعطي دلالة واضحة على جذب الاستثمارات النوعية وخلق بيئة استثمارية تنافسية، وتنوّع الاقتصاد السعودي.