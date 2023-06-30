"آل الشيخ" يلتقي 20 شخصية عالمية من المستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج

وفي بداية اللقاء، رحب "آل الشيخ" بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة التي تكنّ كل تقدير ومحبة للمسلمين بالعالم، مؤكداً أن البرنامج ثمرة من عِقد فريد للجهود العظيمة التي يكنّها الملك لأشقائه الذين يحجّون كل عام على نفقته الخاصة، وتتشرف الوزارة بالإشراف على تنفيذ توجيهاته الكريمة.