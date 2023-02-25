موجز "سبق" الأسبوعي: احتفالات يوم التأسيس تعمُّ ربوع المملكة.. وولي العهد يُطلق "المكتب الاستراتيجي للحدود الشمالية"

برصانتها المهنية، ونقلها السريع لمجريات الأحداث، وضعت صحيفة "سبق" جمهورها العريض من المتابعين في أجواء ما شهده الأسبوع الماضي من أحداث محلية ودولية مختلفة، من بينها احتفال المواطنين بيوم التأسيس في ربوع المملكة، بمظاهر سادها الشعور بالاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية الممتدة لثلاثة قرون، وماضيها العريق، وحاضرها الزاهر، وإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تأسيس المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، الذي يهدف إلى رفع مستوى التنمية في مدن المنطقة ومحافظاتها، وتحقيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، مع 241 مشتبهًا فيه، من بينهم موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل.
ومن الأحداث المهمة التي تمخض عنها الأسبوع الماضي ونقلتها "سبق" لمتابعيها، إعلان الدفاع المدني تطبيق أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية في المساجد والجوامع والوزارات والهيئات الحكومية، وإطلاق خدمة الإنترنت عالي السرعة لتغطية 21 ألف قرية وهجرة بمختلف مناطق المملكة امتدادًا لمبادرة خدمة التجوال المحلي، وانطلاق مسابقة كأس السعودية للخيول، وتحديد المجلس الصحي السعودي، الحالات التي يُمنع فيها أخذ اللقاح الثلاثي الفيروسي، واستقبال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في مقر الرابطة بالرياض رئيس أساقفة فيينا.
استهل الأسبوع أحداثه المهمة، الأحد، بتشديد وزارة الطاقة على أن استخدام المنتجات البترولية أو نقلها إلى مختلف المنشآت بغرض توليد الطاقة الكهربائية، يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة، تجنبًا للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 28/ 1/ 1439هـ، وفيما أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بوابة التراخيص والتصاريح السياحية والترفيهية، ضمن جهود الهيئة في توفير وتسهيل تقديم الخدمات وتطوير عمليات المحافظة وأتمتة الإجراءات، أعلن الدفاع المدني السعودي تطبيق أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية في المساجد والجوامع والوزارات والهيئات الحكومية والمنشآت النفطية والبتروكيميائية.
وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، تأسيس المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، الذي يهدف إلى رفع مستوى التنمية في مدن المنطقة ومحافظاتها، وتعزيز جودة الحياة لسكانها وزوّارها، من خلال استثمار المقومات الاقتصادية والطبيعية والتاريخية للمنطقة، وموقعها الحدودي الإستراتيجي بوصفها إحدى بوابات المملكة الشمالية، وبينما انطلقت فعاليّات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية بالرياض، وسط حضور أكثر من 1500 إعلامي وأكاديمي وخبير من دول عربية وعالمية، ومسؤولين محليين ودوليين، بدأت الجلسات العلمية للدورة الـ 25 لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمحافظة جدة، بمشاركة 200 عالم من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من ذوي الخبرة في مختلف التخصصات الشرعية، والاقتصادية، والطبية، والاجتماعية.
وأعرب مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، الثلاثاء، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، عن الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لثلاثة قرون، وما أرسته من الاستقرار وتحقيق العدل وتلاحم مواطنيها والصمود أمام التحديات، والتطلع لمستقبل مشرق بالنماء والتقدم، ووافق المجلس على إطار عمل منح حوافز توطين السلع والخدمات ذات الأولوية في الإستراتيجية الوطنية للتوطين، ومصفوفة إجراءات اعتماد تلك الحوافز، وبينما كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، عن مباشرتها خلال شهر رجب 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 2194 جولة رقابية، والتحقيق مع 241 مشتبهًا فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات الدفاع، الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصحة، والتعليم، وقَّعت السعودية اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ (1.000.000.000) مليار دولار. وقد تم إيداعه بالكامل لدى حساب البنك.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" بمناسبة يوم التأسيس، الأربعاء: "نستذكر في المملكة العربية السعودية بكل اعتزاز ذكرى يوم التأسيس، الذي يعبّر عن نحو ثلاثة قرون من قيام كيان هذه الدولة المباركة عام 1727م- 1139هـ عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات، وكان التلاحم والاستقرار هو الأساس الذي يجسد عراقة هذا الوطن أرضًا وإنسانًا"، بينما عمت مظاهر الابتهاج بيوم التأسيس كل مدن ومناطق المملكة، الأربعاء، ورصدت عدسة "سبق" جانبًا من احتفالات يوم التأسيس في بوليفارد الرياض سيتي؛ الذي ازدان بالزوار وجمال أزيائهم في ليلةٍ خيالية عاشها زوّاره بحب وحماس وهم يعيشون تجربة فريدة من نوعها، فيما شهدت المدينة المنورة، فعاليّات وبرامج ثقافية وعروضًا رياضية ومجتمعية منوعة، احتفاءً بذكرى يوم التأسيس، اعتزازًا بالجذور الراسخة للدولة السعودية التي تمتد إلى ثلاثة قرون، وماضيها الأصيل، وحاضرها الزاهر، والفخر بالانتماء لهذا الوطن المعطاء، وخطاه الحثيثة نحو مستقبل مشرق.
وتواصلت، الخميس، احتفالات المواطنين بيوم التأسيس في ربوع المملكة، فأطلقت بلدية محافظة فيفاء 5000 بالون في سماء المحافظة، تحمل شعارات التأسيس، وعَلَم السعودية، وصور القيادة، فيما شارك أطفال منطقة جازان في احتفالات المملكة بيوم التأسيس، مرتدين الأزياء الشعبية التقليدية، معبّرين عن فخرهم واعتزازهم بهذا الوطن الغالي، ووثقت عدسة "سبق"، بمشاهد جوية، المنطقة المركزية في جازان وهي مكتظة بالأهالي والزوار للاحتفاء بيوم التأسيس.
وأعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الجمعة، عن إطلاق خدمة الإنترنت عالي السرعة امتدادًا لمبادرة خدمة التجوال المحلي، التي تغطي 21 ألف قرية وهجرة بمختلف مناطق المملكة، لضمان استمرارية خدمات الاتصالات لأكثر من 5 ملايين نسمة، وفيما انطلقت منافسات بطولة كأس السعودية 2023 تحت شعار "نسابق العالم"، على ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، البالغ مجموع جوائزها 35.35 مليون دولار، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في سوريا.
وحدد المجلس الصحي السعودي، السبت، الحالات التي يُمنع فيها أخذ اللقاح الثلاثي الفيروسي، موضحًا أنها تشمل النساء الحوامل، أو النساء اللاتي يخططن للحمل في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة، والمصابين بحساسية شديدة من الجيلاتين أو المضاد الحيوي نيوميسين، فيما استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مقر الرابطة الفرعي بالرياض، نيافة الكاردينال الدكتور كريستوف شونبرون، رئيس أساقفة فيينا، الذي وصل والوفد المرافق له إلى الرياض، بدعوة من رابطة العالم الإسلامي.