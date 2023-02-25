موجز "سبق" الأسبوعي: احتفالات يوم التأسيس تعمُّ ربوع المملكة.. وولي العهد يُطلق "المكتب الاستراتيجي للحدود الشمالية"

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" بمناسبة يوم التأسيس، الأربعاء: "نستذكر في المملكة العربية السعودية بكل اعتزاز ذكرى يوم التأسيس، الذي يعبّر عن نحو ثلاثة قرون من قيام كيان هذه الدولة المباركة عام 1727م- 1139هـ عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات، وكان التلاحم والاستقرار هو الأساس الذي يجسد عراقة هذا الوطن أرضًا وإنسانًا"، بينما عمت مظاهر الابتهاج بيوم التأسيس كل مدن ومناطق المملكة، الأربعاء، ورصدت عدسة "سبق" جانبًا من احتفالات يوم التأسيس في بوليفارد الرياض سيتي؛ الذي ازدان بالزوار وجمال أزيائهم في ليلةٍ خيالية عاشها زوّاره بحب وحماس وهم يعيشون تجربة فريدة من نوعها، فيما شهدت المدينة المنورة، فعاليّات وبرامج ثقافية وعروضًا رياضية ومجتمعية منوعة، احتفاءً بذكرى يوم التأسيس، اعتزازًا بالجذور الراسخة للدولة السعودية التي تمتد إلى ثلاثة قرون، وماضيها الأصيل، وحاضرها الزاهر، والفخر بالانتماء لهذا الوطن المعطاء، وخطاه الحثيثة نحو مستقبل مشرق.