مغادرة الطائرة السعودية الـ34 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

غادرت مطارَ الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ34 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة؛ حيث تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية، تزن 24 طنًّا؛ وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.