تأييد كاسح لم يكن مفاجئاً.. لماذا فازت المملكة باستضافة معرض "إكسبو 2030"؟

لم يكن إعلان المكتب الدولي للمعارض في باريس، اليوم (الثلاثاء)، فوز المملكة الكاسح باستضافة معرض "إكسبو 2030" في الرياض، مفاجئاً بل وافق التوقعات تماماً؛ وترجع أسباب ذلك إلى قوة ملف المملكة، الذي قدمته تحت شعار "حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل"، والذي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية هي: "الازدهار للجميع"، و"العمل المناخي"، "وغد أفضل"، تضمنت عناصرها القضايا المهيمنة على واقع البشرية في الحاضر وخلال السنوات المقبلة.
ويرجع فوز المملكة باستضافة معرض "إكسبو 2030" أيضاً إلى كثافة التأييد الدولي للمملكة، ونجاحها في حشد عدد كبير من الدول للتصويت لها، حيث حصلت المملكة على ـ119 صوتاً مقابل 29 لمدينة بوسان الكورية الجنوبية، و17 لمدينة روما الإيطالية، وهو ما يشير في المحصلة إلى فوز العاصمة السعودية بثلثي الأصوات الـ165 للدول، التي لها حق التصويت.
ولا تقتصر أسباب الفوز على قوة الملف السعودي، والحشد الدولي المؤيد له، فهناك أسباب عديدة أخرى أشار إليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في ثنايا تهنئته لخادم الحرمين الشريفين بالفوز، منها الدور الريادي والمحوري للمملكة والثقة الدولية، التي تحظى بها، وجدارة المملكة بالوفاء بما تضمنه الملف من التزامات للدول المشاركة لتحقيق الموضوع الرئيس للمعرض، ومحاوره الفرعية.
ومن الأسباب ما يعود إلى تميز الموقع الجغرافي لمدينة الرياض، حيث تُعد جسراً يربط مختلف القارات، ما يمنحها الإمكانية لاستضافة وتنظيم أهم المحافل والملتقيات الدولية في المجالات المختلفة، وبمثل ما نجحت المملكة في الفوز باستضافة معرض "إكسبو 2030"، فمن المؤكد أنها ستنجح أيضاً في تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة المعرض، لاسيما أن ولي العهد تعهد بذلك.