تأييد كاسح لم يكن مفاجئاً.. لماذا فازت المملكة باستضافة معرض "إكسبو 2030"؟

لم يكن إعلان المكتب الدولي للمعارض في باريس، اليوم (الثلاثاء)، فوز المملكة الكاسح باستضافة معرض "إكسبو 2030" في الرياض، مفاجئاً بل وافق التوقعات تماماً؛ وترجع أسباب ذلك إلى قوة ملف المملكة، الذي قدمته تحت شعار "حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل"، والذي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية هي: "الازدهار للجميع"، و"العمل المناخي"، "وغد أفضل"، تضمنت عناصرها القضايا المهيمنة على واقع البشرية في الحاضر وخلال السنوات المقبلة.