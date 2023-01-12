تسهيلات جديدة للراغبين في الحج.. المرأة بدون محرم وتقسيط الرسوم ورفع الأعداد

اتخذت وزارة الحج والعمرة، قرارات لتسهيل أداء الفريضة على المسلمين؛ أولها تقسيم رسوم الحج على دفعات، وثانيها إعفاء المرأة من أداء الحج بمحرم.. وفي السطور القادمة سوف نتعرف على تفاصيل هذه القرارات.
قرار تاريخي يخص حج المرأة
وكان أبرز تلك القرارات التي استفادت منها المرأة بالأخص، هو إعفاؤها من الذهاب لفريضة الحج أو العمرة بمحرم، دون شروط معينة، ومن الممكن التسجيل عبر موقع الوزارة وتطبيق "نسك"، للراغبين في أداء مناسك الحج للعام الجاري، ويعتبر ذلك القرار تاريخيًّا؛ لأنه يسهّل على المرأة الذهاب لأداء الحج والعمرة.
زيادة أعداد الحجاج هذا العالم
أعلنت السعودية أنها ستسمح للمسلمين بأداء فريضة الحج هذا العام دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم. وتهدف خطة بن سلمان إلى زيادة طاقة العمرة والحج إلى 30 مليون حاج سنويًّا، والحصول على عائدات تبلغ 13.32 مليار دولار 2030.
خطة تطوير الحج
ومن بين القرارات التي أصدرتها المملكة والتي تخص الحج هذا العام: زيادة طاقة أعداد الحجاج ليصل إلى 30 مليون حاج سنويًّا؛ وذلك وفقًا لخطة الدولة لإتاحة الحج لكل المسلمين، مع إلغاء الحد الأدنى والأقصى لأعمار الحجاج.
تسهيلات الرسوم على الحجاج
طبّقت وزارة الحج والعمرة خاصية جديدة للدفع الجزئي لمبالغ حجوزات مقاعد الطيران في الشركات المسؤولة عن نقل الحجاج في موسم الحج القادم 1444هـ؛ ولكن الوزارة ألغت هذا القرار اعتبارًا من الرابع من شهر رجب القادم، وأوضحت الوزارة أن مهلة السداد لقسط الدفعة الثانية من رسوم الحج، ستمتد إلى يوم السابع من شهر رجب القادم.. وفيما يخص مهلة سداد الدفعة الثالثة؛ فقد تم مدها ليوم العاشر من شهر شوال للعام الحالي؛ مؤكدة أن المتقدم عليه أن يلتزم بإضافة المرافقين له على نفس الباقة المدفوعة للحج.
حالاتٌ يُستثنى منها استرجاع الأموال
وأصدرت وزارة الحج والعمرة استثناءات من هذه القرارات، والتي تنحصر في: الوفاة، أو العجز الصحي، أو القضايا الجنائية، أو حوادث المرور التي نَجَم عنها تنويم (مع إثبات ما يؤكد ذلك)، إلى جانب الحالات المصابة بفيروس كورونا عقب تاريخ 1/ 12/ 1444هـ.
ولتكون الإجراءات صحيحة لا بد من إلغاء تصريح الحج من منصة "أبشر" في البداية، ومن ثم إلغاء الحجز عبر موقع الوزارة أو "نسك".
وتنضم للاستثناءات حالة وجود تحديثات للشروط التنظيمية أو الصحية الحالية التي قد تتعارض مع الحجز.