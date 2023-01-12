تسهيلات جديدة للراغبين في الحج.. المرأة بدون محرم وتقسيط الرسوم ورفع الأعداد

تسهيلات الرسوم على الحجاج

طبّقت وزارة الحج والعمرة خاصية جديدة للدفع الجزئي لمبالغ حجوزات مقاعد الطيران في الشركات المسؤولة عن نقل الحجاج في موسم الحج القادم 1444هـ؛ ولكن الوزارة ألغت هذا القرار اعتبارًا من الرابع من شهر رجب القادم، وأوضحت الوزارة أن مهلة السداد لقسط الدفعة الثانية من رسوم الحج، ستمتد إلى يوم السابع من شهر رجب القادم.. وفيما يخص مهلة سداد الدفعة الثالثة؛ فقد تم مدها ليوم العاشر من شهر شوال للعام الحالي؛ مؤكدة أن المتقدم عليه أن يلتزم بإضافة المرافقين له على نفس الباقة المدفوعة للحج.